Госкорпорация «ВЭБ.РФ» не будет размещать облигации на китайском внутреннем рынке (так называемые панда-бонды) в ближайшей перспективе, рассказал РБК первый зампред «ВЭБ.РФ» Николай Цехомский. В сравнении с другими инструментами размещение в Китае оказывается дорогим, сейчас совершаются только «штучные сделки», пояснил он.

«Если у тебя нет конкретного направления, куда ты можешь направить деньги, тогда выпуск, который достаточно дорого стоит с точки зрения организации, не стоит делать. Я думаю, такая же логика сейчас и у китайских банков. Зачем идти привлекаться дорого?» — сказал Цехомский.

«Нам, конечно, очень хотелось, чтобы кооперация с Китаем была более плотной. Нам было бы интересно, чтобы, например, китайские банки размещали свои инструменты в России и привлекали рубль, а мы, например, размещали на рынках капитала Китая и привлекли юань. Это касается не только ВЭБа и не только ГБРК [Государственного банка развития Китая], но нам было бы интересно, чтобы это была системная работа, в том числе на уровне нацбанков. Тогда, в принципе, мы увидим поток денег и поток хеджирования между этими валютами», — пояснил Цехомский.

Традиционный рынок еврооблигаций проще для эмитента, китайский рынок и работа с юанем —сложнее, отметил Цехомский. «Если у тебя экспорт в Китай, то тогда это идеально. Таким образом ты можешь замкнуть валютный риск, получая выручку в юанях, и долги привлекаешь в той же валюте. Если у тебя этого нет, то это новый риск, который тебе надо взять, если ты не понимаешь, что будет с этой валютой», — пояснил первый зампред ВЭБа.