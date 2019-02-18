Управляющая компания БКС планирует запустить два фонда, для инвесторов, которые намерены вкладывать деньги в иностранной валюте. Об этом рассказал заместитель гендиректора ФГ «БКС» Станислав Новиков.

По его словам, клиенты компании смогут покупать паи фондов или выводить деньги, используя для этого свои брокерские счета. Законодательство не запрещает такие валютные операции, в отличие от покупки паев ПИФа напрямую.

Как сообщил Новиков, фонды будут вкладывать деньги в российские активы. В частности, в портфеле одного из них будут отечественные евробонды.

Запустить новые ПИФы в БКС планируют уже в марте этого года. На данный момент под управлением УК «БКС» находятся 6 открытых фондов с суммарными активами 2,3 млрд рублей. Суммарный объем активов под управление компании составляет 10,9 млрд. рублей.