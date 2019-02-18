Японская корпорация из сферы онлайн-ритейла Rakuten может реализовать поддержку криптовалют в обновленной версии своего приложения Rakuten Pay, которое выйдет 18 марта и будет поддерживать «все платежные решения, встроенные в одну платформу», говорится в финансовой отчетности компании за 2018 год.

Платежи в биткоине Rakuten принимает через свой американский портал с марта 2015 года, напоминает Ttrcoin .

В январе Rakuten сообщила, что купленная ранее криптовалютная биржа Everybody’s Bitcoin была включена в новое платежное подразделение. Представители компании заявили, что рассматривают возможность присоединения к индустрии криптовалютной торговли, поскольку они верят в «роль криптовалютных платежей в электронной коммерции и оффлайн-ритейле, а также одноранговых платежей в будущем».