Правоохранительные органы Мумбая выявили и задержали четырех мошенников, а теперь ищут главаря, под руководством которого группа смогла присвоить себе более 1 млрд рупий (17 млн долларов) жителей индийского штата Гуджарат под видом привлечения инвестиций в якобы созданную ими криптовалюту сashcoin.

Как сообщает Anycoin , мошенники убеждали жителей нескольких городов вложить средства в проект, чтобы удвоить их в течение двух месяцев. При этом некоторым из первых инвесторов они действительно выплатили проценты.

Адвокат задержанных утверждает, что его подопечные невиновны и были арестованы по ошибке, а статьи 419, 420, 406 и 409 Уголовного кодекса Индии (мошенничество и нарушение доверенным лицом, в том числе сотрудником банка, своих обязательств) к ним неприменимы, так как все трансакции ими проводились c оплатой по чекам.