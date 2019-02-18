Банк России завершил поэтапную миграцию личных кабинетов пользователей с внешнего портала Единой системы обмена данными с внешними абонентами ЦБ (ЕСОД-4Р - portal4.cbr.ru) на внешний портал Единой платформы внешнего взаимодействия (ВП ЕПВВ – portal5.cbr.ru).

Таким образом, с 18 февраля 2019 года portal4.cbr.ru работает только в архивном режиме, говорится в сообщении регулятора..

При этом на портале ВП ЕПВВ обеспечена повышенная стабильность функционирования, увеличены объемы квот хранения истории обмена сообщениями, а также взаимодействие «система-система» происходит с использованием REST-сервиса.

Кроме того, Центробанк провел работу по активации личных кабинетов филиалов кредитных организаций. Запуск информационного обмена с ними через личный кабинет филиала начнется 1 марта 2019 года.

Кредитные организации смогут предоставить своим филиалам доступ к личным кабинетам с добавлением в профиль соответствующего сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, либо предоставить доступ к личным кабинетам всех своих филиалов только сотрудникам головной кредитной организации с добавлением в профиль сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи головной организации. При этом рекомендуется использовать REST-сервис, позволяющий взаимодействовать с ЦБ напрямую в своей системе электронного документооборота.