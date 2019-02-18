Центральный банк Испании (Banco de España, BDE) считает, что биткоин неэффективен в качестве полномасштабной платежной системы.

Так, по словам заместителя управляющего директора BDE по финансовым инновациям и рыночной инфраструктуре Карлоса Конесы, такие важные свойства биткоина, как децентрализация и отсутствие посредников, представляют ограничения для обмена массовой стоимостью, сообщает Anycoin .

Также он отметил, что платежные системы должны облегчать отправку денег между сторонами, делая этот процесс простым, экономичным, быстрым и безопасным. Биткоин создан не для этих целей, а для перевода средств без цензуры властей.

Потенциально достижимые 600 тысяч ежедневных трансакций BTC, по мнению эксперта, незначительны по сравнению с возможностями глобальных розничных платежных систем.