Меджлис (однопалатный парламент) Ирана дал разрешение правительству страны взять у России кредит в размере 5 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, иранские парламентарии достигли соглашения по этому вопросу в понедельник в ходе обсуждения проекта бюджета на следующий год (начинается 21 марта).

Как сообщает агентство, средства будут направлены на приобретение капитальных активов в области инфраструктуры и производства.