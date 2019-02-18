Основатель канадской крипто-биржи QuadrigaCX Джеральд Коттен в прошлом для хранения приватных ключей от холодных кошельков своей компании использовал распечатанные на бумаге записи, помещенные в депозитную ячейку, сообщает Ttrcoin, ссылаясь на Bloomberg.

«Даже американское правительство с крупнейшими компьютерами в мире не сможет вернуть эти монеты, если потерять приватные ключи. Восстановить их невозможно», – заявил Коттен в интерью в феврале 2014 года и пояснил, что лучший метод хранения приватных ключей – это распечатать их и поместить в депозитную ячейку.

«По сути, мы относим пачку бумажных кошельков в депозитную ячейку и запоминаем их адреса. Потом мы отправляем на них деньги, и нам не приходится каждый раз идти в банк, когда мы хотим их пополнить. Мы просто отправляем деньги со своего биткоин-приложения напрямую в эти бумажные кошельки и храним их в безопасном месте», - объяснил Коттен.