Клиенты сервиса для покупки криптовалют с помощью банковских карт Coinmama получили электронное письмо от компании, в котором говорится, что «15 февраля ей стало известно об утечке приблизительно 450 000 электронных ящиков и хешированных паролей».

При этом компания полагает, что аккаунты пользователей могут быть скомпрометированы.

Как сообщает Ttrcoin , 14 февраля портал ZDnet сообщил о том, что злоумышленник, ранее выставивший на продажу в даркнете информацию об аккаунтах 620 млн пользователей, добавил к ним еще 127 млн записей, относящихся к восьми компаниям, в том числе Coinmama. База данных сервиса, полученная в 2017 году, продается за 0,3497 BTC.

Всем пользователям, кто зарегистрировался до 5 августа 2017 года, компания рекомендует немедленно сменить пароли на своем и всех остальных сайтах, где они использовали такие же данные.