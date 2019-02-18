Компания «Ростелеком» согласовала с Федеральной службой безопасности РФ созданный системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией. Таким образом, банки смогут снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.

За криптографические средства и проведение анализа безопасности созданного решения отвечает компания «КриптоПро», говорится в сообщении «Ростелекома» .

Системный проект включает описание архитектуры типового продукта, список одобренного аппаратного и специального программного обеспечения, схемы их взаимодействия друг с другом, а также основополагающие принципы интеграции типового решения в информационные системы банка.

По словам директора по информационной безопасности компании «КриптоПро» Станислава Смышляева, безопасность криптографических механизмов и протоколов проверялась методами анализа стандартизируемых в России и за рубежом протокольных решений. При этом все протоколы реализованы внутри функционально законченного решения, который предоставляет высокоуровневый интерфейс встраивания.

Разработка основных модулей типового решения завершена, в соответствии с системным проектом проводятся тематические исследования для получения заключения ФСБ России.