Агентство «РИА Рейтинг» по заказу АЭИ «Прайм» составило очередной рейтинг банков России по рентабельности активов . В рейтинге собраны данные по 200 крупнейшим кредитным организациям по объему активов на 1 января 2019 года, по которым на сайте ЦБ опубликована отчетность по формам № 101 и № 102.

Наибольшей рентабельностью активов характеризуются банки с контрольным иностранным участием. Средняя рентабельность у них составила 2,2% против 1,8% у частных банков и 1,5% у государственных. «Слабый результат государственных банков предопределили шесть санируемых банков, без учета активов и убытков которых рентабельность остальных госбанков составила бы 2,4%, то есть без санаций лидерами по рентабельности являются госбанки», — указывают составители рейтинга.

Они напоминают, что в рейтинге 2017 года рентабельность активов иностранных банков составляла 2,6%, частных банков — 1,3%, государственных — 0,7% (у последних также был негативный эффект от санаций). «Таким образом, хоть иностранные банки и лидируют па рентабельности, они стали единственным типом банков среди всех типов банков по формам собственности, у которых рентабельность снизилась в прошедшем году. Более слабая рентабельность активов у иностранных банков в 2018 году относительно 2017 года связана с динамикой резервов», — отмечается в исследовании.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Социнвестбанк, у которого показатель на 1 января 2019 года составил «феноменальные 52%». Аналитики указывают, что этот банк значительную часть 2018 года был убыточным и только в декабре показал большой прирост прибыли. При этом рост прибыли Социнвестбанка наблюдался на фоне снижения двух балансовых статей — привлеченных межбанковских кредитов и процентов к уплате. «Скорее всего, по мнению аналитиков «РИА Рейтинга», данные обязательства были «прощены» банку и тем самым списаны в доход, и, вероятно, такой «подарок» сделал санатор банка — Банк ДОМ.РФ. Причем даже такая значительная разовая прибыль (34 млрд рублей) не помогла Социнвестбанку сделать капитал положительным (на 1 января 2019 года собственный капитал составляет минус 7,4 млрд рублей)», — говорится в обзоре.

Второй в рейтинге по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги» (дочерняя структура Сбербанка) с показателем 22%. Также высокую рентабельность продемонстрировали Киви Банк и банк «Пойдём!» — у них третье и четвертое места по рентабельности активов (9,7% и 9% соответственно). Замыкает пятерку лучших по рентабельности активов банк «Держава» (8,4%). Еще три кредитные организации также характеризовались рентабельностью активов выше 5%.

Наиболее слабую рентабельность активов в 2018 году из топ-200 по объему активов продемонстрировал Банк АВБ (Автовазбанк), у которого этот показатель составил минус 124%. «То есть убытки банка превысили средние активы в 1,2 раза, что можно называть своеобразным рекордом», — уточняют эксперты. Второе место с конца по рентабельности активов занял банк «Траст» с показателем минус 15,6%. Замыкает тройку с наиболее слабой рентабельностью активов Азиатско-Тихоокеанский Банк с результатом минус 8,2%. Таким образом, тройка самых нерентабельных банков из топ-200 по объему активов — это банки, находящиеся на санации, обращает внимание «РИА Рейтинг». На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились банк «Международный Финансовый Клуб» и Тройка-Д Банк, рентабельность активов которых составила минус 6,3% и минус 6% соответственно.



По мнению аналитиков агентства «РИА Рейтинг», в 2019 году рост рентабельности может замедлиться, во многом из-за ожидаемого снижения процентной маржи в банковском секторе. Также в 2019 году может наблюдаться более быстрый рост активов относительно динамики прибыли, что приведет к некоторому снижению рентабельности. При этом многие банки на санации могут начать выходить в плюс, и тем самым доля прибыльных банков вырастет, а количество банков со значительной отрицательной рентабельностью может сократиться.

