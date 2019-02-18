Почта Банк и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявляют о первом внедрении Secure Bank Mobile SDK на российском рынке для повышения безопасность трансакций через мобильный банкинг как физических, так и юридических лиц.

При этом Почта Банк стал первой финансовой организацией, принявшей участие в пилотном тестировании продукта и его запуске в промышленную эксплуатацию. Использование расширенных возможностей Secure Bank Mobile SDK с «материнским» продуктом Secure Bank позволяет отслеживать данные о поведении пользователя при работе на различных устройствах через любые каналы взаимодействия с банком и предотвращения кросс-канального мошенничества, говорится в сообщении кредитной организации.

Эффективность продукта достигается за счет применения «умной» поведенческой аналитики, выявления аномалий, ежедневных обновлений правил и сигнатур на основе данных системы Group-IBThreat Intelligence, аналитики лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB и глубоких исследований вредоносного кода.

По словам вице-президента, директора по безопасности Почта Банка Станислава Павлунина, продукт Group-IB позволяет повысить точность детектирования мошеннической активности и скорость предотвращения фрода. Внедрение Secure Bank – это инвестиция в безопасность клиентов и повышение конкурентоспособности наших высокотехнологичных продуктов.