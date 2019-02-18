С 18 февраля по 31 марта 2019 года клиенты Альфа-Банка при оплате покупок картой платежной системы Visa могут принять участие в розыгрыше денежных призов и получить до 10 000 рублей за покупки в любых торговых точках или до 100 000 рублей в сети «Магнит», на АЗС «Газпромнефть» и в магазинах «Детский мир».

Чтобы принять участие в акции, клиенту надо совершить покупку на сумму не менее 350 рублей по карте Альфа-Банка платежной системы Visa и загрузить фотографию кассового чека, подтверждающего оплату картой, на сайт pay.visa.ru – чем больше чеков, тем выше шанс выиграть. За первый загруженный чек клиент получит 100 рублей на мобильный телефон.

Срок проведения акции, включая вручение призов победителям: с 18 февраля по 31 мая 2019 года включительно. Срок совершения покупок и регистрации чеков: с 18 февраля по 31 марта 2019 года. Подробнее об акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.pay.visa.ru .