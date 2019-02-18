Михмель — один из основателей ПКБ, с 2005 по 2016 годы занимал должность гендиректора компании.
Генеральным директором «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) вместо арестованного по делу инвестфонда Baring Vostok Максима Владимирова назначен Павел Михмель, следует из сообщения на сайте компании.
Михмель — один из основателей ПКБ, с 2005 по 2016 годы занимал должность гендиректора компании.
«Компания всегда вела и продолжает вести свою деятельность в полном соответствии с законодательством. Мы считаем все обвинения, выдвинутые против генерального директора Максима Владимирова, необоснованными и будем отстаивать свою позицию в суде. НАО «ПКБ» продолжает работать в обычном режиме. Хотим обратить особое внимание на то, что НАО «Первое коллекторское бюро» не является подконтрольной компанией Майкла Калви. Бенефициарами долей BVCP в НАО «ПКБ» фактически являются инвесторы в фонды BVCP, подавляющее большинство которых —представители мирового инвестиционного сообщества», — отмечается в релизе.
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