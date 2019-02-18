Генеральным директором «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) вместо арестованного по делу инвестфонда Baring Vostok Максима Владимирова назначен Павел Михмель, следует из сообщения на сайте компании.



Михмель — один из основателей ПКБ, с 2005 по 2016 годы занимал должность гендиректора компании.

«Компания всегда вела и продолжает вести свою деятельность в полном соответствии с законодательством. Мы считаем все обвинения, выдвинутые против генерального директора Максима Владимирова, необоснованными и будем отстаивать свою позицию в суде. НАО «ПКБ» продолжает работать в обычном режиме. Хотим обратить особое внимание на то, что НАО «Первое коллекторское бюро» не является подконтрольной компанией Майкла Калви. Бенефициарами долей BVCP в НАО «ПКБ» фактически являются инвесторы в фонды BVCP, подавляющее большинство которых —представители мирового инвестиционного сообщества», — отмечается в релизе.



