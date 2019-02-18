Самые значительные суммы денег из получаемых ежемесячно заработных плат у россиян уходят на продукты питания. Так ответили 39,1% опрошенных россиян в ходе интернет-опроса, проведенного специалистами сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».



Респонденты из второй по величине группы (18,3%) сообщили о том, что больше всего денег у них уходит на выплаты кредитов и займов. А у 12,1% опрошенных основные ежемесячные расходы связаны с оплатой коммунальных услуг и арендой жилья.



Согласно полученным результатам, для 7% граждан самой затратной является оплата образовательных, медицинских и транспортных услуг, для 5,5% — покупка одежды, обуви и галантерейных товаров. Еще 4,1% опрошенных самые большие денежные суммы ежемесячно отдают близким в счет долга или материальной помощи, а 1,9% респондентов наибольшие расходы связывают с покупкой бытовой техники и электроники.

Еще 7,9% россиян затруднились с ответом, поскольку не отслеживают расходы собственного бюджета. А 4,1% граждан назвали иные варианты, среди которых наиболее частыми стали ремонт автомобиля и покупка бензина, строительство дома, создание накоплений и организация семейного досуга.

В опросе приняли участие порядка 4 тыс. граждан из всех 85 регионов страны.

