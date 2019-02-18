В появившемся в середине января обновлении аппаратного криптовалютного кошелька Ledger Nano S выявлена ошибка, которая уменьшила объем памяти устройства, подтвердила французская компания-производитель Ledger.

Как пояснили в компании, функциональные характеристики криптокошелька ухудшились не намеренно перед выходом новой модели – Ledger Nano X, снабженной повышенным объемом памяти. Напротив – с версией ПО 1.5.5 устройство должно было продемонстрировать более высокий уровень обеспечения безопасности с помощью нового криптографического алгоритма, сообщает Anycoin .

Поддержка Ledger Nano S будет добавлена в запущенное в конце января мобильное приложение Ledger Live.