Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Сводный рейтинговый балл у лидеров превышает значение 70 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение уже многих лет, и, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы данная ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяют этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области.

На регионы первой десятки рейтинга по качеству жизни приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. В предыдущем рейтинге большинство этих регионов также были аутсайдерами. Исключением является только Кабардино-Балкария, которая ранее занимала 75-е место, а в текущем рейтинге опустилась на одну позицию.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге составило 46,37, что на 1,26 пункта больше, чем в рейтинге прошлого года. Сводный рейтинговый балл вырос у 68 регионов, что обусловлено улучшением показателей, учитываемых при расчете рейтинга. При этом из семнадцати регионов, у которых сводный рейтинговый балл снизился, только у трех снижение превысило один пункт.



В следующем году, предполагают эксперты, позиции регионов в рейтинге не претерпят существенных изменений, в особенности в группах лидеров и аутсайдеров. Что касается середины списка, то здесь возможны некоторые движения мест, связанные с неравномерностью территориального развития. Более благоприятные предпосылки развития будут иметь регионы, ориентированные на экспорт сырьевых товаров, поскольку с высокой долей вероятности можно ожидать как минимум сохранения текущей конъюнктуры.