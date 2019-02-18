Минфин может определиться с банком — организатором выпуска евробондов до конца месяца, сообщил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

«Думаю, да», — ответил он на вопрос, будет ли до конца месяца выбран банк — организатор выпуска евробондов.

В конце января замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил журналистам, что министерство проводит подготовку к размещению евробондов. Он отметил, что сроки размещения будут определены после того, как будет готова вся юридическая документация. По словам Сторчака, Минфин еще не решил, в какой валюте будут размещены облигации.

