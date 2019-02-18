Кабмин ждет от ведомств, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» предложений, которые позволят произвести ускоренную замену лифтов в многоквартирных домах без увеличения обязательных платежей граждан. Ряд поручений в этой связи дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося 5 февраля совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщается в понедельник, 18 февраля, на сайте Кабмина.

В частности, Минфину, Минпромторгу, Минстрою и Минэкономразвития России совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ВЭБом и «ДОМ.РФ» поручено «разработать механизм заемного внебюджетного финансирования по льготной ставке для реализации программы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах с учетом недопущения роста обязательных платежей граждан».

Кроме того, Ростехнадзор, Минпромторг, Минстрой, МЭР и Федеральная антимонопольная служба должны представить в правительство до 3 апреля 2019 года предложения по участию производителей лифтового оборудования в аккредитации (аттестации) специализированных организаций, осуществляющих монтаж, замену, ремонт и обслуживание лифтов, а также предложения по совершенствованию требований к таким организациям.

«Минстрою России, Минфину России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России в целях повышения эффективности использования средств фондов капитального ремонта представить до 3 апреля 2019 года в правительство Российской Федерации предложения по переходу на прямые закупки у заводов — изготовителей лифтового оборудования и применению расширенного банковского сопровождения фондов к таким закупкам на базе уполномоченного банка в жилищном строительстве», — гласит еще одно поручение Медведева.



Наконец, Минпромторг, Минфин, Минстрой, МЭР и ФАС совместно с ВЭБом и «ДОМ.РФ» должны «утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию производства лифтового оборудования, предусмотрев в том числе мероприятия по консолидации производственных мощностей лифтостроительных предприятий и стимулированию спроса на внутреннем рынке конкурентоспособного российского лифтового оборудования». О результатах указанные ведомства и организации должны доложить в Кабмин до 4 июня 2019 года.