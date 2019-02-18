Компания ShapeShift готовится к крупному ребрендингу своей платформы моментального обмена криптовалют и запускает с понедельника закрытое бета-тестирование новой площадки.

Как сообщает ForkLog , в частности, компания меняет визуальный логотип компании, шрифты и цветовой набор, однако ее главный маскот – лиса – при этом остается.

«Почему лиса? Лисы, как правило, тонкие существа. Напыщенность – это не их стиль. Они предпочитают оставаться незаметными и предпочитают хитрость грубой силе. В кельтской мифологии лису почитают за ее мудрость… и считают ее проводником в мир духов», — говорится в блоге компании.

По словам главы ShapeShift Эрика Ворхеса, новый бренд будет символизировать более глубокий фокус на происходящем. Слоган компании - «Красота в хаосе».

«Мы любим красоту в хаосе, но также понимаем, что это сумасшедшая и постоянно меняющаяся индустрия. Это означает, что нам необходимо еще чуть более упорно работать над тем, чтобы сделать наш бренд понятным для людей», - пояснил Ворхес.