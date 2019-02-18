Криптовалютная биржа KuCoin объявила, что 18 февраля в 03:00 МСК предположительно на 14 часов приостановит обслуживание для обновления своей платформы до версии 2.0, которая «будет поддерживать больше типов ордеров и предоставлять более эффективный и стабильный API-трейдинг наряду с другими новыми сервисами».

Все ожидающие заполнения заявки будут сохранены до возобновления работы платформы. После завершения технического обслуживания у пользователей будет 30 минут для того, чтобы отменить существующие заявки. Новые заявки в это время приниматься не будут, сообщает Ttrcoin .

После обновления KuCoin 2.0 будет поддерживать SMS-аутентификацию, систему доверенных устройств, обновит структуру комиссий, реализует ценовые уведомления, а также обещает внести ряд прочих улучшений.