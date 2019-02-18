Компания Facebook открыла 13 вакансий для специалистов по распределенному реестру для работы в своем блокчейн-подразделении, что почти вдвое больше, чем компании требовалось в декабре 2018 года.

Таким образом, сообщает Coinlife , действия Facebook свидетельствуют о намерении компании запустить собственную криптовалюту до конца 2019 года. Предполагается, что цифровыми деньгами на первом этапе смогут воспользоваться только граждане Индии, а платежный сервис будет интегрирован в мессенджер WhatsApp.

Представители Facebook пока не подтвердили намерение о запуске компанией собственной криптовалюты. В пресс-службе соцсети лишь сообщили, что Facebook интересуется технологией блокчейн, но детали разработок пока не раскрываются.