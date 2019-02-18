Компания Apple, возможно заинтересовалась технологией блокчейн, подав 15 февраля «Сводку намерений Apple по ответственному выбору поставщиков» в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), где рассказывает о планах по «поддержке прав человека в глобальной сети поставщиков, участвующих в процессе производства ее мобильных и медиа-устройств, персональных компьютеров и сопутствующих аксессуаров».

Как сообщает Ttrcoin , в документе упоминается «Руководство по блокчейну», разрабатываемое в рамках Альянса по ответственной добыче материалов (RBA). В середине декабря Альянс опубликовал «добровольные руководящие принципы» и «представил первую в индустрии инициативу по определению единого набора принципов, признаков и определений для применения технологии блокчейн в целях поддержания юридической чистоты сырьевых цепей поставок».

Также Apple раскрыла информацию о том, что она является председателем консультационного совета RBA, а также принимала участие в ряде внутренних советов, рабочих групп, в том числе «команде по блокчейну».