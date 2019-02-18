Согласно исследованию , проведенному Ассоциацией факторинговых компаний (АФК), факторинговое направление бизнеса БГ ЗЕНИТ продемонстрировало высокие темпы прироста на рынке факторинга в 2018 году. Кроме того, БГ ЗЕНИТ вошла в список крупнейших компаний — участников АФК по размеру факторингового портфеля на 1 января 2019 года и занимает 8 место в этом списке. Размер факторингового портфеля БГ ЗЕНИТ увеличился в 7 раз по сравнению с данными за 2017 год и на начало 2019 года составил 16 млрд рублей.

Объем денежных требований, уступленных Банку ЗЕНИТ за прошлый год, составил 59 млрд рублей против 20,3 млрд рублей за 2017 год.

Вице-президент Банка ЗЕНИТ и руководитель факторингового бизнеса БГ ЗЕНИТ Андрей Муравьев среди факторов, которые способствовали успеху Банковской Группы, отметил расширение взаимодействия с ключевыми клиентами, профессиональную работу команды, отлично знающей специфику рынка и понимающей потребности клиентов, а также разработку эффективных индивидуальных предложений для поставщиков и дебиторов.

Активное развитие факторингового бизнеса БГ ЗЕНИТ происходило также за счет гибкой ценовой политики и неценовых рыночных преимуществ, развития новых продуктов и электронных каналов обслуживания. В частности, в 2018 году БГ ЗЕНИТ реализовала проект по модернизации и доработке специализированного факторингового программного обеспечения с учетом требований МСФО 9 для автоматизации бизнес-процессов, что позволило сократить срок принятия решений до одного дня.

«В 2019 году мы планируем сделать акцент на диверсификацию факторинговых услуг и одновременно с ростом оборотов будем увеличивать долю в сфере госзаказов, расширять сектор межрегиональных и международных поставок. Особое внимание мы будем уделять внедрению новых цифровых модулей и управлению системой риск-менеджмента», — прокомментировал Андрей Муравьев.