Объем денежных требований, уступленных Банковской Группе ЗЕНИТ в 2018 году, составил 59 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 3 раза. Факторинговый портфель БГ ЗЕНИТ за 2018 год увеличился до 16 млрд рублей.
Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией факторинговых компаний (АФК), факторинговое направление бизнеса БГ ЗЕНИТ продемонстрировало высокие темпы прироста на рынке факторинга в 2018 году. Кроме того, БГ ЗЕНИТ вошла в список крупнейших компаний — участников АФК по размеру факторингового портфеля на 1 января 2019 года и занимает 8 место в этом списке. Размер факторингового портфеля БГ ЗЕНИТ увеличился в 7 раз по сравнению с данными за 2017 год и на начало 2019 года составил 16 млрд рублей.
Объем денежных требований, уступленных Банку ЗЕНИТ за прошлый год, составил 59 млрд рублей против 20,3 млрд рублей за 2017 год.
Вице-президент Банка ЗЕНИТ и руководитель факторингового бизнеса БГ ЗЕНИТ Андрей Муравьев среди факторов, которые способствовали успеху Банковской Группы, отметил расширение взаимодействия с ключевыми клиентами, профессиональную работу команды, отлично знающей специфику рынка и понимающей потребности клиентов, а также разработку эффективных индивидуальных предложений для поставщиков и дебиторов.
Активное развитие факторингового бизнеса БГ ЗЕНИТ происходило также за счет гибкой ценовой политики и неценовых рыночных преимуществ, развития новых продуктов и электронных каналов обслуживания. В частности, в 2018 году БГ ЗЕНИТ реализовала проект по модернизации и доработке специализированного факторингового программного обеспечения с учетом требований МСФО 9 для автоматизации бизнес-процессов, что позволило сократить срок принятия решений до одного дня.
«В 2019 году мы планируем сделать акцент на диверсификацию факторинговых услуг и одновременно с ростом оборотов будем увеличивать долю в сфере госзаказов, расширять сектор межрегиональных и международных поставок. Особое внимание мы будем уделять внедрению новых цифровых модулей и управлению системой риск-менеджмента», — прокомментировал Андрей Муравьев.
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