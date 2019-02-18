Франко-российская торгово-промышленная палата и Ассоциация европейского бизнеса выражают озабоченность в связи арестом руководства компании Baring Vostok, говорится в совместном заявлении организаций.

«Задержание руководства Baring Vostok Capital Partners вызвало озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций», — подчеркивается в заявлении.

Организации считают, что «коммерческие споры должны разрешаться в максимально возможной степени посредством гражданского судопроизводства, такого как арбитраж, и что следует избегать немедленного применения таких уголовных мер, как задержание».

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций). В субботу Басманный суд Москвы арестовал сроком на два месяца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Ранее были арестованы еще пять фигурантов дела .

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви не скажется на инвестиционном климате РФ .