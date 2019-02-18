Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Объединенный Капитал» на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Объединенный Капитал» на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.
«Рейтинг банка обусловлен приемлемыми оценками капитала и ликвидной позиции, удовлетворительным качеством активов, умеренно слабыми рыночными позициями, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе «Эксперт РА».
В частности, умеренно слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 1 декабря 2018 года у банка 30 заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 104 заемщика-физлица). Банк является преимущественно расчетным банком для группы компаний собственников, характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска на фоне поддержания значительного объема вложений в ценные бумаги. Региональная сеть банка ограничена головным офисом и двумя дополнительными офисами в Санкт-Петербурге.
Агентство отмечает приемлемый буфер капитала банка при адекватной способности к его генерации. Высокие значения нормативов достаточности капитала обуславливают высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Большой запас достаточности по капиталу обусловлен размещением привлеченных средств преимущественно в низкодоходные активы с невысоким уровнем риска. Банк демонстрирует адекватную эффективность деятельности в сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. В долгосрочной перспективе агентство не исключает стагнации доходной базы активов на фоне постепенного сокращения работающей части кредитного портфеля.
Структуру активов банка преимущественно формирует портфель ценных бумаг (около 75% валовых активов), из которых более 90% представлено вложениями в долговые бумаги эмитентов с высоким рейтингом. Кредитный портфель по юрлицам (менее 10% нетто-активов) характеризуется низкой отраслевой диверсификацией. Основной рост корпоративного ссудного портфеля (более 20% за 2018 год) обеспечило кредитование аффилированных с банком компаний. Агентство отмечает ухудшение качества кредитного портфеля: уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и ИП, составил 4% на 1 января 2019 года против 1% годом ранее; по-прежнему высока доля ссуд III—V категории качества (33%, при этом доля ссуд V категории качества за год выросла с 3% до 8%). Тем не менее агентство отмечает хороший уровень обеспеченности кредитного портфеля.
Относительно корпоративного управления сообщается, что в банке отсутствуют независимые от акционеров члены совета директоров и степень независимости топ-менеджмента от собственников недостаточна.
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