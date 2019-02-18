Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Объединенный Капитал» на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен приемлемыми оценками капитала и ликвидной позиции, удовлетворительным качеством активов, умеренно слабыми рыночными позициями, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

В частности, умеренно слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 1 декабря 2018 года у банка 30 заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 104 заемщика-физлица). Банк является преимущественно расчетным банком для группы компаний собственников, характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска на фоне поддержания значительного объема вложений в ценные бумаги. Региональная сеть банка ограничена головным офисом и двумя дополнительными офисами в Санкт-Петербурге.

Агентство отмечает приемлемый буфер капитала банка при адекватной способности к его генерации. Высокие значения нормативов достаточности капитала обуславливают высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Большой запас достаточности по капиталу обусловлен размещением привлеченных средств преимущественно в низкодоходные активы с невысоким уровнем риска. Банк демонстрирует адекватную эффективность деятельности в сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. В долгосрочной перспективе агентство не исключает стагнации доходной базы активов на фоне постепенного сокращения работающей части кредитного портфеля.

Структуру активов банка преимущественно формирует портфель ценных бумаг (около 75% валовых активов), из которых более 90% представлено вложениями в долговые бумаги эмитентов с высоким рейтингом. Кредитный портфель по юрлицам (менее 10% нетто-активов) характеризуется низкой отраслевой диверсификацией. Основной рост корпоративного ссудного портфеля (более 20% за 2018 год) обеспечило кредитование аффилированных с банком компаний. Агентство отмечает ухудшение качества кредитного портфеля: уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и ИП, составил 4% на 1 января 2019 года против 1% годом ранее; по-прежнему высока доля ссуд III—V категории качества (33%, при этом доля ссуд V категории качества за год выросла с 3% до 8%). Тем не менее агентство отмечает хороший уровень обеспеченности кредитного портфеля.



Относительно корпоративного управления сообщается, что в банке отсутствуют независимые от акционеров члены совета директоров и степень независимости топ-менеджмента от собственников недостаточна.

