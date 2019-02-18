В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему адвокату Дмитрию Карапацу, который добился списания денег с чужих счетов по подложным документам. Фигурант признан виновным в соответствии с частями 2, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что Карапац, будучи с 2011 года стажером Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, а с июня 2015 года по октябрь 2017-го — действующим адвокатом и состоя в адвокатской коллегии Санкт-Петербурга «Сырковская и партнеры», получил при неустановленных обстоятельствах сведения о наличии на банковских счетах физических лиц денежных средств. Затем он подделал документы о взыскании денежных средств с должников по якобы существовавшим денежным займам, направил подложные документы в подразделение Федеральной службы судебных приставов. После этого произошло списание должностными лицами ФССП, не осведомленными о преступном умысле фигуранта, денежных средств с банковских счетов физических лиц на банковский счет подконтрольного Карапацу физического лица. В результате его действий десяти потерпевшим был причинен ущерб в сумме свыше 2 млн рублей.



Суд дал фигуранту семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

