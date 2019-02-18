В 2018 году в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в размере 70,52 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минфина.

«Поступившие в федеральный бюджет в 2018 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 70,52 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Числе проценты по валютным счетам в Банке России принесли бюджету 12,33 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы составили 58,19 млрд рублей.

Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России за 2018 год составила: 1,76% годовых — доллары США, 0,47% годовых — евро, 0,47% годовых — в фунтах стерлингов. Доходность средств, размещенных в ВЭБе, составила: 4,23% — в рублях, 0,25% — в долларах.