Представители компании Shift Payments заявили о завершении программы по обслуживанию дебетовых карт для клиентов американской криптовалютной компании Coinbase. Таким образом, с 11 апреля карты станут недействительны.

По словам представителей Shift Payments, программа будет перезапущена и компания представит новую карту в ближайшем будущем.

Как сообщает ForkLog , эмитентом биткоин-карт с поддержкой сетей Visa и Mastercard выступал Metropolitan Commercial Bank.