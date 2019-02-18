Биржа криптодеривативов ErisX из Чикаго направила в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) письмо-комментарий на ее запрос о технологии еthereum, где отметила, что «в некоторых случаях правовая неопределенность ограничивает возможность входа в индустрию новых компаний, особенно регулируемых участников рынка».

Образовавшуюся таким образом нишу заполняют «нерегулируемые, либо слабо регулируемые биржи и брокеры», многие из которых зарегистрированы в офшорах, сообщает ForkLog .

В ErisX уверены, что «запуск стандартизованных и регулируемых CFTC продуктов на базе надежной кастодиальной инфраструктуры» положительно повлияет на еthereum. Регулирование «привлечет на рынок больше участников, повысит прозрачность ценообразования и ликвидность рынков, а также откроет держателям активов новые возможности риск-менеджмента».

Напомним, в декабре прошлого года CFTC опубликовала запрос на получение от общественности информации о различных аспектах платформы еthereum, включая технологию, особенности, возможные варианты применения и т. д.