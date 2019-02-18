Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Перечень банков, в которых участники государственных закупок могут открывать специальные счета для размещения денежных средств, предназначенных для обеспечения заявок, был утвержден правительством в июле прошлого года. Всего в список входит 21 банк.