Второй по величине капитала банк Омана BankDhofar объявил о запуске трансграничных переводов с помощью сети RippleNet через приложение для мобильного банкинга, став, таким образом, первым финансовым учреждением в регионе, которое обеспечило «мгновенный международный перевод через мобильный банкинг».

Новость подтвердил управляющий директор Ripple в Южной Азии и регионе MENA Навин Гупта, сообщает Anycoin . По его словам, теперь индийцы-нерезиденты (NRI’s), живущие в Омане, могут отправлять деньги домой в режиме реального времени через приложение.