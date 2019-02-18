Банк «Левобережный» предлагает малому бизнесу краткосрочные депозиты от 500 тыс. рублей сроком до 30 дней по ставке 6,75 % годовых, не выводя деньги из оборота. Чтобы получить такой же процент по вкладам физических лиц, необходимо размещать деньги не менее чем на 91 день.

При этом, говорится в сообщении кредитной организации, застрахованы в АСВ остатки на расчетных счетах и депозитах юридических лиц, возможно размещаение средств на срок от 1 дня по ставке от 6,75% годовых, возможно размещение онлайн и отсутствует комиссия.