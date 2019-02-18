Акции «Яндекса» подешевели на торгах Московской биржи более чем на 3,4% на фоне новости об аресте основателя и главы Baring Vostok Майкла Калви. Соответствующее решение в субботу, 16 февраля, принял Басманный суд Москвы.

Акции «Яндекса» снижаются, несмотря на весьма сильные финансовые показатели, отмечает в комментарии аналитик «Фридом финанса» Анастасия Соснова. «Возможно, это связано с арестом основателя фонда Baring Vostok, который владеет долей в «Яндексе», — написала она.

Крупнейшая поисковая компания России на прошлой неделе опубликовала финансовую отчетность за 2018 год, показав рост выручки на 36%. Рост скорректированной чистой прибыли составил 44%, и маржа по чистой прибыли увеличилась с 16,5% до 17,3%.

«В целом результаты компании можно оценить как сильные, так как компания показывает быстрый рост наряду с сохранением высокой маржинальности и эффективности», — указывает Соснова. Тем не менее инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, распродавая акции «Яндекса». До начала падения с начала этого года котировки «Яндекса» поднялись на 17%.

Ранее глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокомментировал арест Калви и его партнеров, отметив, что всегда Baring Vostok была «стандартом законности для рынка» .