По словам заместителя директора информационно-аналитического центра Альпари Натальи Мильчаковой, глобальное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Российской Федерации на инвестиционном уровне ВВВ-, сохранив позитивный прогноз, что может положительно отразиться на курсе рубля сегодня на открытии.

«В США сегодня национальный праздник – День президента – биржи закрыты, и в отсутствие ориентиров по доллару пара доллар/рубль может демонстрировать сильную волатильность сегодня. А на курс евро может повлиять, хотя не очень сильно, выход ежемесячного отчета немецкого Бундесбанка. Пара доллар/рубль сегодня может колебаться на уровнях в 65,9-67,0 рубля, а пара евро/рубль – в интервале 74,0-75,5 рубля», - прогнозирует она.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рубль сегодня попытается уйти под отметку 66, отыгрывая в том числе незначительность европейских санкций. Однако для пробития отметки 65,5 пока нужны новые мощные драйверы.

Ожидаю положительную динамику, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Американский рынок закрыт, активность участников торгов будет низкой. Но по всем площадкам будет отыгрываться положительная динамика американского рынка в пятницу. Корпоративных новостей в фокусе нет. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 2480-2510 п., по паре USD/RUB: 66,00-67,00», - поясняет эксперт.

«Утренний рос нефтяных котировок может обеспечить сегодня продолжение укрепления рубля на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара США составляет 65,6-67,0 рубля, для европейской валюты — 74,2-75,7 рубля», - комментирует финансовый аналитик Вадим Иосуб.