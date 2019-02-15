Решения об ответных мерах на готовящиеся антироссийские санкции со стороны США будут приниматься в зависимости от характера ограничительных мер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в воскресение в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ушаков добавил, что перспектив улучшения отношений с Вашингтоном пока не видно.

«По-моему все и так плохо, перспективы [улучшения отношений] тоже не просматривается пока. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать», — заявил помощник президента.

12 февраля группа законодателей США представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России. В частности, предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре прошлого года.