Министерство экономического развития прогнозирует, что банковские депозиты в рублях будут приносить реальный доход. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в воскресенье в интервью телеканалу «Россия-1».



«Что касается рубля, то мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте», — сказал министр экономического развития.

Также, отвечая на вопрос, в какой валюте лучше хранить деньги, Орешкин посоветовал хранить их в той валюте, «в которой предполагаются их траты».

Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что объем иностранной валюты на банковских счетах россиян находится на исторически низком уровне и составляет около 84 млрд долларов.