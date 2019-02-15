Показатели роста ВВП в России позволят российской экономике сократить отрыв от Германии в рейтинге МВФ, составленном по такому показателю, как ВВП по паритету покупательной способности. Такую оценку озвучил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-1» в воскресенье.

«Россия сейчас находится на шестом месте, по данным МВФ, по паритету покупательной способности. Выше нас находится Германия. Мы видим, что постепенно, закончился 2018 год, экономический рост в России был выше, чем в Германии, то есть этот разрыв мы потихонечку сокращаем. В этом году ожидается такая же ситуация», — сказал Орешкин.

Ранее Максим Орешкин выступил с прогнозом, согласно которому рост ВВП России ускорится до 2% в годовом выражении во втором полугодии после начала реализации национальных проектов.

В интервью телеканалу министр отметил, что ведомство выстраивает структуру макроэкономических институтов с целью не допустить внезапных и глубоких экономических кризисов.

«Мы как раз выстраиваем макроэкономические институты [в России] таким образом, чтобы «вдруг» кризисов не было. Общая макроэкономическая конструкция... сейчас предполагает отсутствие таких системных проблем, которые могли бы привести к глубоким кризисам, таким, как был в 2008 году или в 2015 году», — сказал Орешкин.

Ранее официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что фонд считает мировой финансовый кризис 2008 года худшим в современной истории. По словам Райса, МВФ «предоставил среди прочего 1,5 трлн долларов различным странам-членам» организации для «содействия в восстановлении от мирового финансового кризиса и восстановлении стабильности».