Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в «Москва-Сити».

В холле зала коллегии министерства экономического развития висят портреты людей, возглавлявших ведомство в предыдущие годы, в том числе портреты Германа Грефа, Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова и других.

Во время интервью с министром для программы «Действующие лица» на телеканале «Россия-1» ведущая Наиля Аскер-заде обратила внимание на то, что в числе работ нет портрета Улюкаева.

«Пока еще не сделали. Я думаю, он тоже был министром, здесь должен оказаться. И уже в новом здании должен оказаться его портрет», — ответил Орешкин.

В 2019 году запланирован переезд центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризма, Росимущества и ряда других ведомств в правительственный комплекс на территорию «Москва-Сити».

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Экс-главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.