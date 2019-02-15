Международный валютный фонд готовится оказать существенную финансовую помощь Венесуэле, сообщает издание Nacional со ссылкой на осведомленного чиновника.

Речь идет о большом пакете поддержки, который поможет стране восстановиться после ухода с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Издание также отмечает, что Центральный банк страны, который с 2016 года не предоставлял экономических данных, в ноябре направил их в МВФ с надеждой избежать санкций, которые могли бы лишить страну права голоса или даже исключить ее из членов фонда.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что говорить о возможности поддержки Венесуэлы сейчас преждевременно. По его словам, МВФ с 2004 года не ведет с Венесуэлой даже обычных ежегодных консультаций, которые проходят с большинством стран-членов фонда. Кроме того, фонд уже несколько лет не получает официальных данных от Центробанка страны и пока не завершил переговоры на этот счет.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический, финансовый и гуманитарный кризис. Уровень накопленной годовой инфляции, по заявлению Национальной ассамблеи страны, в 2018 году составил почти 1 700 000%, в январе 2019 года составил 191,6%, в среднегодовом выражении это почти 2 700 000. По ожиданиям МВФ, ВВП Венесуэлы продолжит снижаться в 2019 году, общий спад с 2013 года составит более 50%. Фонд прогнозирует и продолжение гиперинфляции и массовой миграции из страны.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.