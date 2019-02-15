Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в банке.

«Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции проводиться не могут», — заявил источник агентства. По его словам, банк принял такое решение из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании.

На фоне политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против страны — в конце января под ограничения попала PDVSA. Вашингтон также заявил о заморозке активов компании на сумму 7 млрд долларов. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.