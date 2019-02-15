В Интернете в свободном доступе оказалась база данных, в которой китайские власти собирали персональные данные почти 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Базу обнаружил эксперт по кибербезопасности Виктор Геверс из некоммерческой организации GDI Foundation, сообщает Financial Times.



В базу в режиме реального времени попадали фотографии и данные о местоположении, именах, идентификационных номерах, домашних адресах, работодателях. Геверс полагает, что в качестве источника данных широко использовались камеры наблюдения в комплексе с системой распознавания лиц.

По словам эксперта, только за одни сутки было собрано почти 6,7 млн GPS-координат. Многие из тех, чьи данные попали в базу, являются уйгурами.

Вела базу данных китайская компания SenseNets. В течение полугода база была в свободном доступе, однако после запроса в SenseNets эта уязвимость была ликвидирована. «Эта база данных используется аффилированными с правительством структурами для отслеживания меньшинств», — рассказал изданию Боб Дьяченко из Security Discovery, консалтинговой компании, которая ранее работала с Геверсом.