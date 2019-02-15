Севергазбанк увеличил сумму кредита и ставки по кредитам малому бизнесу. Так, финучреждение повысило ставки на 0,25 процентного пункта и увеличило сумму кредита с 15 млн до 18 млн рублей по программам «Торговый» , «Торговая линия» , «Рефинансирование» , «Модернизация» и «Торговый без залога» .

«Итоговая ставка устанавливается индивидуально для каждого заемщика, максимально возможные ставки известны по кредитам «Модернизация» и «Торговый без залога» и составляют 13,75% (плюс 0,25 процентного пункта) и 17,5% годовых соответственно», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Кредиты предоставляются на различные цели. Обеспечением может выступать движимое и недвижимое имущество, а также поручительство собственников бизнесов, супругов.