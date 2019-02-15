Россия в декабре 2018 года несколько увеличила вложения в гособлигации США, следует из данных американского минфина.

В декабре общие вложения России в американские бумаги составили 13,216 млрд долларов, увеличившись по сравнению с ноябрем на 402 млн долларов. Из этой суммы 5,105 млрд были вложены в долгосрочные облигации и 8,111 млрд — в краткосрочные.

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги.

Первым по вложениям в бумаги США остается Китай. Общая сумма вложений держится на уровне 1,1 трлн долларов.