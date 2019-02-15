В январе 2019 года пресечена незаконная реализация более 2,8 тыс. сим-карт операторов мобильной связи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

«Роскомнадзор совместно с представителями МВД России с начала года провел 161 мероприятие по пресечению незаконной реализации сим-карт операторов мобильной связи. Больше всего мероприятий проведено в Приволжском (53) и Центральном (27) федеральных округах. По итогам проведенных мероприятий изъято 2 842 незаконно распространяемые сим-карты. Из них 1 136 сим-карт принадлежали ПАО «МегаФон», 1 005 — ООО «Т2 Мобайл», 354 — ПАО «МТС», 265 — ПАО «ВымпелКом» и 82 — другим операторам связи», — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, большинство нарушений (59%) связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом. Остальные нарушения касаются продажи сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.