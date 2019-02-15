Представитель банка «Восточный» в Басманном суде Москвы в субботу поддержал ходатайство следователя об аресте основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

«Я поддерживаю ходатайство следствия, считаю, что Майкл Калви как предполагаемый организатор хищения должен быть заключен под стражу», — сказал Сергей Крайнов, имеющий доверенность на представление интересов банка.

Ранее банк «Восточный» признали потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций).

