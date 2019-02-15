Сохранение «позитивного» прогноза по рейтингу России от Fitch свидетельствует о том, что аналитики агентства видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Минфин России положительно оценивает подтверждение агентством Fitch Ratings долгосрочного кредитного рейтинга России на текущем инвестиционном уровне «ВВВ-» с «позитивным» прогнозом. В качестве благоприятных факторов, обуславливающих такое решение, агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных фискальных резервов и низкий уровень государственного долга России», — отметили в министерстве.

В сообщении отмечается, что, по мнению агентства, строгое следование бюджетному правилу, приверженность политике инфляционного таргетирования в сочетании с сохранением режима плавающего валютного курса и взвешенной налогово-бюджетной политикой позволят России успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки, в том числе возможное усиление санкционного давления.

«Сохранение позитивного прогноза свидетельствует о том, что аналитики агентства видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения. К числу таких драйверов агентство относит сохранение макроэкономической стабильности, наращивание международных резервов и реализацию структурных реформ, направленных на повышение темпов экономического роста», — отмечают в Минфине.