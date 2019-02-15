Санкционные меры в отношении России должны вводиться согласованно, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, возможное усиление санкционного давления на Москву, «например, в результате актуального инцидента в Керченском проливе», не может осуществляться в одностороннем порядке.

«Мы не выигрываем от того, если каждый вводит свои санкции», — подчеркнула Меркель.

При этом канцлер отметила, что Запад не стремится к разрыву отношений с Москвой, а «осознанное политическое исключение России» неправильно со стратегической точки зрения.

В частности, Берлин выступает за сохранение и продолжение диалога между Москвой и НАТО, сказала Меркель.

«Мы привержены Основополагающему акту Россия — НАТО, нить переговоров не должна быть прервана», — добавила канцлер.