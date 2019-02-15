Формирование в России рынка «зеленых» облигаций требует поддержки со стороны государства. К такому выводу пришли участники дискуссии о «зеленом» финансировании, прошедшей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Средства от приобретения «зеленых» облигаций идут на экологические проекты. Первый в России выпуск подобных бумаг состоялся в декабре 2018 года. Формирование и развитие системы «зеленого» финансирования рассматриваются сегодня как составная часть национальной стратегии развития, в частности, при реализации национальных проектов. Важность развития этого механизма подчеркнул в ходе дискуссии замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

«Мы понимаем, что «зеленые» облигации — это мировой тренд, по моей информации, рынок «зеленых» облигаций — 390 миллиардов долларов. <...> Мы опаздываем, и нам надо ускориться», — сказал Торосов. По его словам, в мире спрос на «зеленые» облигации идет от инвесторов, а не от эмитентов, однако российский рынок еще не сформирован, поэтому инвесторов нужно поддерживать.

«В этой связи мы планируем обсудить полный или частичный отказ от налога на процентный доход по «зеленым» облигациям, распространить на «зеленые» облигации по аналогии с ценными бумагами высокотехнологичного сектора возможность применения налоговой ставки от дохода от реализации таких ценных бумаг. Также хотим с ЦБ проработать, чтобы у инвесторов на капитал все-таки была какая-то льгота в плане «зеленых» облигаций», — отметил замминистра.

О механизмах господдержки, разработанных Минпромторгом, рассказал участникам дискуссии замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. «Мы запускаем в этом году механизм субсидирования «зеленых» облигаций, собираемся компенсировать часть базовой ставки по купонному доходу, на три года на эти цели [предусмотрено] 9,3 миллиарда рублей», — указал Осьмаков.

Субсидирование «зеленых» облигаций, по его мнению, должно стимулировать приток инвестиций в экологические проекты. Необходимость государственной поддержки «зеленых» инвестиций отметила и управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. «Государство и различные ведомства должны такие проекты поддерживать, потому что они направлены на развитие экологичности в стране», — подчеркнула Кузнецова, добавив, что Московская биржа в этом году планирует создать специализированный сектор «зеленых» облигаций.