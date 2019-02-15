Среднегодовая цена российской нефти марки Urals в условиях прогнозируемого роста добычи нефти в США может снизиться с 70 долларов за баррель в 2018 году до 63,6 доллара в 2019 году и 58,7 доллара в 2020 году, однако такую динамику можно назвать умеренной, полагая, что сделка ОПЕК+ при этом продолжит играть свою стабилизирующую роль, сообщил РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

В четверг министр энергетики РФ Алксандр Новак сообщил, что бюджет РФ за два года дополнительно получил 6 трлн рублей благодаря сделке ОПЕК+, а российские компании — 2—2,5 трлн рублей, при этом премия на баррель нефти, по консервативным оценкам, составила 10 долларов.

«Соглашение ОПЕК+ действительно оказало крайне позитивное влияние... Оценка эффекта в 10 долларов на баррель выглядит очень консервативной: напомним, что среднегодовая цена Urals в основном благодаря достигнутому соглашению выросла с 42,3 доллара за баррель в 2016 году до 70 долларов в 2018 году», — прокомментировал эксперт.

Танурков при этом отмечает, что без сделки ОПЕК+ нефтяные цены вероятно бы тоже несколько восстановились, но их рост был бы ограничен уровнем издержек американских сланцевых производителей. «Без соглашения цены, вероятно, установились бы в пределах 50—55 долларов за баррель», — считает он.

«Мы полагаем, что в дальнейшем соглашение продолжит играть стабилизирующую роль и, несмотря на прогнозируемый значительный рост сланцевой добычи в США, в 2019—2020 годах ожидаем лишь умеренного снижения среднегодовых цен на нефть марки Urals — до 63,6 доллара за баррель в 2019 году и 58,7 доллара в 2020 году. При этом, хотя участие в соглашении и ограничило темпы роста добычи нефти в России, все же объем добычи в 2018 году вырос до 555,8 миллиона тонн по сравнению с 547,5 миллиона в 2016 году», — добавляет Танурков.

На текущей неделе Минэнерго США сообщило, что среднесуточная добыча нефти в стране в 2018 году составила 10,96 млн баррелей в сутки. При этом ведомство прогнозирует, что в 2019 году этот показатель вырастет до 12,41 млн баррелей, а в 2020 году — до 13,2 млн.

